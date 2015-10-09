Звезда "Реала" потребовала зарплату выше, чем у Роналду

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" вступает в критическую фазу. Бразильский форвард потребовал зарплату выше той, которую получал Криштиану Роналду, чтобы продлить контракт, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, в настоящий момент он зарабатывает 25 миллионов евро за сезон до вычета налогов, но его представители запросили около 30 миллионов евро, что стало шоком для клуба. "Реал" предложил более консервативный вариант, который был отвергнут.

Возможная продажа и стратегические цели клуба

Руководство твёрдо настроено сохранить баланс в раздевалке. Контракт Винисиуса действует до июня 2027 года, но из-за отсутствия соглашения рассматривается возможность его продажи уже летом 2026 года за 100 миллионов евро. Эти средства позволят клубу направить ресурсы на приобретение Витиньи из ПСЖ, стратегически важного трансферного объекта.

Конфликт с болельщиками

Последние матчи показали, что доверие фанатов к Винисиусу постепенно истощается. В игре против "Севильи" бразильца освистали после замены, а в эль-класико он открыто выразил недовольство Хаби Алонсо. В Талавере камеры зафиксировали, как он шутил на скамейке, пока команда боролась за выход в следующую стадию Кубка — жест, который не понравился ни тренерскому штабу, ни болельщикам.

Клуб и игрок на перепутье

Сейчас "Реал" наблюдает за напряжённой ситуацией, которая может изменить курс проекта. Винисиус хочет быть лидером и самым высокооплачиваемым игроком команды, но руководство пока не готово ему этого позволить.

Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. Сейчас португалец защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!