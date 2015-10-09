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Испания
Вчера 17:29
 

Звезда "Барсы" поддержал трансфер, способный перевернуть игру

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Звезда "Барсы" поддержал трансфер, способный перевернуть игру ©ФК "Барселона"

"Барселона" активно планирует состав на следующий сезон, и одним из первых потенциальных новичков может стать Андрей Рациу, правый защитник "Райо Вальекано". Как пишет El Nacional, Ламин Ямаль и Жюль Кунде уже одобрили его возможный переход, считая, что этот трансфер может значительно усилить команду, передают Vesti.kz

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"Барселона" активно планирует состав на следующий сезон, и одним из первых потенциальных новичков может стать Андрей Рациу, правый защитник "Райо Вальекано". Как пишет El Nacional, Ламин Ямаль и Жюль Кунде уже одобрили его возможный переход, считая, что этот трансфер может значительно усилить команду, передают Vesti.kz

Рациу зарекомендовал себя в "Райо" как надежный защитник с хорошими оборонительными качествами и умением подключаться в атаку. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро, что делает сделку вполне доступной для "сине-гранатовых".


Появление Рациу не угрожает позиции Кунде - наоборот, это позволит ему чаще возвращаться в центр обороны, где он чувствует себя наиболее комфортно. Француз уверен, что качественный фланговый защитник повысит надежность всей обороны.

Ламин Ямаль также приветствует этот трансфер. Он понимает, что активный и атакующий фланговый защитник поможет ему раскрыться еще больше, создавая дополнительные варианты в атаке и обеспечивая поддержку на фланге.


С таким одобрением трансфер Рациу стал приоритетом для "Барселоны". Осталось лишь согласовать детали с "Райо Вальекано". Если все пойдет по плану, "Барса" получит нового правого защитника, который усилит команду в борьбе за трофеи в сезоне-2025/26.

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