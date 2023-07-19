Звезда "Атлетико" захотел в "Барселону" и спровоцировал скандал

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс заявил о желании играть за каталонскую "Барселону", чем спровоцировал скандал. В мадридском клубе отреагировали на слова португальца, сообщают Vesti.kz.

Все началось с того, что Феликс в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил, что "Барселона" всегда была его первым выбором, поскольку играть за каталонский клуб было его детской мечтой.

"Я бы хотел играть за "Барселону". Этот клуб всегда был для меня на первом месте, и я хотел бы присоединиться к каталонцам. Быть игроком "Барселоны" - моя детская мечта. Если это произойдет, то моя мечта станет явью", - приводит слова футболиста Романо.

Руководство "Атлетико" пришло в ярость, когда прочитало эти строчки в СМИ. В клубе начали возмущаться и в адрес агента футболиста Жорже Мендеша. Отмечается, что "матрасники" не позволяли Феликсу публиковать сообщения о желании выступать в "Барселоне".

"Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу", - сказали в "Атлетико".

По информации Marca, в "Атлетико" считают заявление Феликса неуважительным и непрофессиональным.

Cope сообщает, что интервью португальца не было согласовано с "Атлетико".

Между тем, вандалы испортили памятную табличку в честь Феликса после его слов о желании перейти в "Барселону".

"Проваливай в"Барселону", - гласит послание фанатов. Также рядом присутствует оскорбительная фраза в адрес самого футболиста.

Во второй половине сезона-2022/23 Феликс выступал за "Челси" на правах аренды. В лондонском клубе он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Контракт португальца с "Атлетико" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 50 миллионов евро.

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