Защитник "Атлетика" Эмерик Лапорт подтвердил интерес со стороны "Барселоны" минувшим летом и не исключил переход в каталонский клуб в будущем, передают Vesti.kz .

Однако, как сообщает источник со ссылкой на La Vanguardia, трансфер не состоялся из-за позиции баскской команды.

Лапорт не исключил переход в "Барселону"

По словам 32-летнего испанца, "Барселона" рассматривала его кандидатуру для усиления центра обороны. Однако "Атлетик" не захотел отпускать защитника. Сообщалось, что сумма возможной сделки могла достичь 80 миллионов евро, что выходило за рамки финансовых возможностей каталонцев.

Контракт Лапорта с баскским клубом действует до июня 2028 года. Поэтому для его приобретения "Барселоне" потребуется договариваться с руководством "Атлетика".

Эмерик Лапорт. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Связка с Кубарси заинтересовала "Барселону"

Одним из факторов интереса каталонцев стало взаимодействие Лапорта с Пау Кубарси в сборной Испании. Они вместе играли в центре обороны на чемпионате мира 2026 года, который выиграла национальная команда.

Пока переговоры о трансфере не подтверждены. Будущее защитника будет зависеть от позиции "Атлетика" и готовности "сине-гранатовых" вернуться к его кандидатуре.

Ранее стало известно, что недооценённый "Арсеналом" игрок хотел бы перейти в "Барселону", подробности - тут.