Недооценённый "Арсеналом" игрок хотел бы перейти в "Барселону"

Микель Мерино теряет терпение из-за нехватки игрового времени в лондонском "Арсенале". Полузащитник сборной Испании рассчитывал на более значимую роль под руководством Микеля Артеты, но теперь начинает смотреть в сторону испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

По данным источника, если ситуация не изменится, Мерино может задуматься об уходе. Хавбек хотел бы перейти в "Барселону", где его профиль подходит под требования главного тренера Ханси Флика.

Главная проблема футболиста - отсутствие стабильной игровой практики в "Арсенале". Отдельные выходы в стартовом составе могут ненадолго улучшить ситуацию, однако игрок хочет регулярно выходить на поле и снова играть важную роль в команде. Ближайшие решения Артеты покажут, сможет ли Мерино вернуть свои позиции в Лондоне или ему стоит искать другие варианты.

Привлекательный вариант для Мерино

Если Мерино решит покинуть Лондон, наиболее привлекательным вариантом для него станет "Барселона". Ханси Флик мог бы использовать испанца в роли центрального полузащитника.

Мерино способен помогать команде в прессинге, бороться за подборы и подключаться к атакам из глубины. Такой профиль позволил бы тренеру по-другому распределять игровое время в центре поля, особенно в матчах, где требуется больше физической мощи.

Однако переход Мерино в "Барселону" станет возможным только в том случае, если каталонский клуб сам решит сделать конкретное предложение.

Таким образом, ситуация с игровым временем в "Арсенале" до января станет определяющей для испанца при принятии решения о будущем.

Статистика Мерино

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей за "Арсенал", в пяти из них выходил в стартовом составе, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Два года назад "канониры" приобрели его у "Реала Сосьедад" за 32 миллиона евро.

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