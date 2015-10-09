"Ювентус" хочет забрать у "Барселоны" 20-летнего таланта

Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к аренде 20-летнего шведского вингера "Барселоны" Руни Бардагжи и усилить атакующую линию.

По информации Mundo Deportivo., конкуренцию туринцам в борьбе за 20-летнего игрока составляют "Монако", "Порту" и "Бетис".

Сам Бардагжи рассматривает возможность временного ухода ради получения регулярной игровой практики. Однако в каталонском клубе не спешат отпускать футболиста — даже на правах аренды. Более того, главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик доволен прогрессом игрока и рассчитывает на него в дальнейшем.

В текущем сезоне Ла Лига Бардагжи провёл 16 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

