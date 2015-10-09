"Реал" нашел "нового Погба" в Бундеслиге

"Реал Мадрид" проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику "Фрайбурга и сборной Швейцарии Йохану Манзамби.

По информации TuttoJuve, "сливочные" включили 20-летнего хавбека в список игроков, за которыми планируют внимательно следить в ближайшие трансферные окна. В мадридском клубе рассматривают Манзамби как одного из перспективных футболистов на будущее.

Отмечается, что по стилю игры и физическим данным Манзамби нередко сравнивают с чемпионом мира Поль Погба. Швейцарец выделяется универсальностью, способностью покрывать большие зоны на поле и активно подключаться к атакующим действиям.

В текущем сезоне Манзамби провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 5 голов и 7 результативных передач. Его контракт с "Фрайбургом" действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в 35 млн евро.

