Испания
Сегодня 15:20
 

"Реал" нашел "нового Погба" в Бундеслиге

"Реал" нашел "нового Погба" в Бундеслиге

"Реал Мадрид" проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику "Фрайбурга и сборной Швейцарии Йохану Манзамби.

По информации TuttoJuve, "сливочные" включили 20-летнего хавбека в список игроков, за которыми планируют внимательно следить в ближайшие трансферные окна. В мадридском клубе рассматривают Манзамби как одного из перспективных футболистов на будущее.

Отмечается, что по стилю игры и физическим данным Манзамби нередко сравнивают с чемпионом мира Поль Погба. Швейцарец выделяется универсальностью, способностью покрывать большие зоны на поле и активно подключаться к атакующим действиям.


В текущем сезоне Манзамби провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 5 голов и 7 результативных передач. Его контракт с "Фрайбургом" действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в 35 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 294 человек

