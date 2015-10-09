Ямаля назвали лучшим игроком в мире: известны подробности

Главный тренер "Реал Сосьедада" Серхио Франсиско поделился мнением об игре юного таланта "Барселоны" Ламина Ямаля после поражения своей команды от каталонцев, сообщают Vesti.kz.

Матч седьмого тура Ла Лиги, сыгранный на поле "сине-гранатовых" завершился их победой со счетом 2:1.

"Его присутствие на поле всегда представляет угрозу. Ламин каждый день доказывает, что является лучшим игроком в мире. За ним приятно наблюдать, и он играет решающую роль в матчах", - цитирует специалиста ESPN.

В нынешнем сезоне 18-летний вингер уже провёл четыре матча в Ла Лиге, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Благодаря вкладу Ямаля и стабильной форме лидеров, "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 19 очков.