Ямаль уделал Мбаппе и помог "Барселоне" оформить разгром

Каталонская "Барселона" обыграла на своём поле "Мальорку" в 23-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.
Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 3:0. Голы забили Роберт Левандовски (29-я минута), Ламин Ямаль (61-я) и Марк Берналь (83-я).
По данным OptaJose, Ямаль забил 24 гола в 92 матчах Ла Лиги — это рекорд для игрока младше 19 лет в топ-5 европейских чемпионатах XXI века, превзойдя Килиана Мбаппе (23 гола).
24 - Lamine Yamal has scored 24 goals in 92 LaLiga appearances, the most by a player under the age of 19 in Europe's top five leagues in the 21st century, surpassing Kylian Mbappé (23 goals). Unstoppable. pic.twitter.com/TPvnH7wgok— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2026
"Барселона" с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Мальорка" занимает 13-е место, имея в активе 24 очка.
В следующем туре "Мальорка" примет дома "Бетис" (15 февраля), а "Барселона" сыграет на выезде с "Жироной" (16 февраля).
