Ямаль не тренировался с "Барселоной": Флик всё объяснит перед матчем Ла Лиги

Звёздный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за проблем со здоровьем, сообщают Vesti.kz.

Вместо занятий на поле 18-летний талант провёл индивидуальное занятие в тренажёрном зале, сообщает журналист Виктор Наварро.

По его данным, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик раскроет детали состояния Ямаля на пресс-конференции перед матчем четвертого тура Ла Лиги против "Валенсии", который состоится в воскресенье, 14 сентября.

В нынешнем сезоне Ямаль успел провести три встречи в чемпионате Испании, забив два гола и сделав три ассиста, а также сыграл два матча за национальную сборную во время сентябрьской паузы.

