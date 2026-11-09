Испания
Сегодня 20:15

Ямаль сотворил шедевр и получил очередное признание в "Барселоне"

©Depositphotos.com/Musiu0

19-летний Ламин Ямаль вновь стал автором лучшего гола месяца в "Барселоне", сообщают Vesti.kz.

На этот раз болельщики и клуб отметили эффектный мяч футболиста, который положил начало разгрому "Бетиса" в матче чемпионата Испании.

Встреча состоялась 17 октября на выезде и завершилась победой каталонцев со счётом 5:2. Ямаль открыл счёт на стадионе "Ла-Картуха", продемонстрировав впечатляющую технику.

Воспитанник "Ла Масии" эффектно разобрался с Факундо Берналем, обыграв соперника пяткой, а затем с края штрафной площади нанес точный удар своей рабочей левой ногой. Голкипер "Бетиса" Альваро Вальес оказался бессилен помешать мячу оказаться в сетке.

Отметим, что Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с апреля 2023 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →