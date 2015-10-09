Матч против "Жироны" еще раз доказал, что Френки де Йонг - ключевая фигура в нынешней "Барселоне". Голландец начал встречу на скамейке запасных, но его появление во втором тайме полностью изменило ход игры. Он добавил полузащите необходимую четкость, плавность и качество, а его результативная передача стала логичным завершением выдающегося выступления, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Уникальные качества на поле

С момента перехода в "Барсу" в 2019 году Де Йонг зарекомендовал себя как универсальный полузащитник, способный соединять оборону и атаку. Его умение совершать прорывы, разрезать линии передачами и сохранять мяч под давлением делает его незаменимым игроком. Однако текущий сезон не обошелся без сложностей - травмы и адаптация к системе Ханси Флика влияли на стабильность его выступлений.

Лидер в раздевалке

Помимо игровых качеств, Де Йонг обладает лидерскими качествами, что делает его важной фигурой в команде. Молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, отмечают, что с ним на поле они чувствуют себя увереннее. А Педри формирует с ним идеальный дуэт в центре поля: один отвечает за креатив, другой - за баланс и развитие атак. Более того, идут разговоры, что Ямаль просит тренера давать Де Йонгу больше игрового времени.

Вопрос к Флику: почему он не всегда в старте?

Несмотря на его влияние, Флик не всегда выпускает голландца с первых минут. Причины кроются в осторожном подходе к его физической форме после травм, а также высокой конкуренции в центре поля. Однако игра против "Жироны" показала, что в решающие моменты команде необходим Де Йонг.

Будущее в "Барсе"

В 27 лет Де Йонг находится на пике карьеры и может стать настоящим лидером этой "Барселоны". Его опыт, мастерство и связь с молодежью делают его ключевой фигурой для команды. Если "Барса" хочет бороться за самые высокие цели, то Френки должен выходить на поле каждую неделю. Теперь решение за Фликом, но ответ очевиден: Де Йонг должен быть основным игроком команды.