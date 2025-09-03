Молодой игрок "Барселоны" Ламин Ямаль признался, что быть в списке претендентов на "Золотой мяч" 2025 года всего в 18 лет — "это заслуживает уважения", и рассказал, кто всегда был его кумирами, передают Vesti.kz.

"Кому бы я отдал "Золотой мяч"? Месси и Неймару. Это те игроки, от которых я получал наибольшее удовольствие. Думаю, Неймар мог бы выиграть "ЗМ" в свои лучшие годы", — цитирует Ямаля beinsports.com.

Личные фаворитыНомер 10 и ответственность в "Барселоне"

После ухода Ансу Фати Ямаль выбрал легендарную футболку с номером 10. Он объяснил, как справляется с обязанностями при исполнении пенальти и штрафных:

"Я не чувствую давления, мне просто нужно идти своим путём. Если команда даёт мне зелёный свет, я беру на себя ответственность".

Над чем работает молодой талант

Ямаль отметил, что ему нужно улучшать результативность:

"Голевые передачи даются мне естественно, но я забил не так много голов. Это то, чего я всегда должен требовать от себя, не забывая при этом помогать команде".

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча"-2025 состоится 22 сентября в театре Шатле в Париже. Среди номинантов есть и другие игроки "Барселоны": Педри, Роберт Левандовски и Рафинья.