Ямаль получил спортивный "Оскар" и назвал лучшего футболиста всех времён

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признан лучшим молодым спортсменом мира 2025 года по версии премии Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным "Оскаром", передают Vesti.kz.

18-летний вингер признался, что него большая честь получить эту награду.

"Я очень рад получить эту награду. Это большая честь. Хочу поблагодарить академию, мою семью, мою маму, которая дома с моим братом, моего отца, мою бабушку, моих коллег, команду, которая всегда со мной… Также хочу поздравить Карлоса Алькараса (испанский теннисист признан Laureus лучшим спортсменом года). Я очень счастлив и надеюсь, что это поможет мне двигаться дальше. Мне ещё предстоит долгий путь. Хорошего дня и большое спасибо", – сказал Ямаль на церемонии.

Также Ямаль высказался о легенде "Барселоны" Лионеле Месси, назвав аргентинца своим ориентиром.

"Лео Месси — лучший футболист всех времён. Если он и не лучший спортсмен всех времён, то уж точно входит в их число. Все уважают его за то, чего он достиг, и я надеюсь, что смогу пойти по его стопам", – добавил испанец.

Напомним, в минувшем году Laureus признала Ямаля победителем в номинации "Прорыв года".

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 44 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!