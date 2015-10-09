Германия
Сегодня 18:43
 

Звезду "Баварии" обвинили в скрытом отцовстве: подробности

Звезду "Баварии" обвинили в скрытом отцовстве: подробности

Вокруг полузащитника "Баварии" Майкл Олисе разгорается резонансная история, которая стремительно набирает обороты в соцсетях, передают Vesti.kz

Вокруг полузащитника "Баварии" Майкл Олисе разгорается резонансная история, которая стремительно набирает обороты в соцсетях, передают Vesti.kz

Одна из пользовательниц заявила, что футболист якобы является отцом её ребёнка. По её словам, игрок не только не выходит на связь, но и заблокировал её во всех социальных сетях.

В подтверждение своих слов женщина публикует различные материалы: скриншоты с предполагаемыми переписками, а также изображения, где видно, что её аккаунт якобы оказался в блоке у пользователя, связанного с Олисе.

Кроме того, она выложила фото младенца (лицо при этом скрыто), намекая на причастность футболиста.

Добавим, сам игрок и "Бавария" пока никак не прокомментировали происходящее.

Отметим, что в сезоне 2025/26 Олисе стал одним из ключевых игроков "Баварии". Ранее он номинировался на звание лучшего молодого футболиста EFL (2020/21), а в Бундеслиге выделился высоким показателем создания голевых моментов – 6,51 за 90 минут.

Также он уверенно проявил себя в Лиге чемпионов: на его счету четыре гола и семь результативных передач, что помогло команде дойти до полуфинала.

