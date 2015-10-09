Чемпион Европы согласовал контракт с "Барселоной": известна сумма трансфера

В "Барселоне" продолжают активно работать над усилением обороны, и один из главных трансферных сюжетов лета уже известен, передают Vesti.kz.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб достиг договорённости с защитником "Интера" Алессандро Бастони по личным условиям контракта. Речь идёт о долгосрочном соглашении до 2031 года.

Более того, сам футболист готов пойти на уступки по зарплате ради перехода в стан "сине-гранатовых".

Интересно, что "Барселона" фактически единственный клуб, ради которого Бастони рассматривает уход из "Интера". Итальянец намерен обсудить ситуацию с руководством миланцев и попытаться убедить их отпустить его в Ла Лигу.

Финансовая сторона сделки

Сейчас защитник зарабатывает около 5,5 миллиона евро в год, и "Интер" готов предложить ему новый контракт с увеличением оклада до 7 миллионов. В то же время "Барселона" предлагает свои условия, которые, по данным источников, могут быть более привлекательными в долгосрочной перспективе.

Серьёзные разногласия сохраняются и по сумме трансфера. Итальянский клуб оценивает своего игрока в 70–80 миллионов евро, тогда как каталонцы рассчитывают уложиться в диапазон 55–60 миллионов. Сам Бастони надеется, что стороны смогут найти компромисс.

Сейчас всё зависит от окончательного решения внутри "Барселоны". Спортивный директор Деку должен получить одобрение главного тренера Ханса-Дитера Флика, после чего переговоры могут перейти в финальную стадию.

Отметим, что контракт защитника с "Интером" действует до 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 70 миллионов евро.

За время выступлений в Милане он стал ключевой фигурой обороны, проведя почти 300 матчей и отметившись 8 голами и 30 результативными передачами. В текущем сезоне он также стабилен: 2 гола и 6 ассистов в 37 играх.

Ранее стало известно, что спортивный директор "Барселоны" Деку готов продать нескольких игроков, чтобы освободить место и бюджет для двух топ-трансферов.

