Чемпион Европы согласовал контракт с "Барселоной": известна сумма трансфера

В "Барселоне" продолжают активно работать над усилением обороны, и один из главных трансферных сюжетов лета уже известен, передают Vesti.kz.
По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб достиг договорённости с защитником "Интера" Алессандро Бастони по личным условиям контракта. Речь идёт о долгосрочном соглашении до 2031 года.
Более того, сам футболист готов пойти на уступки по зарплате ради перехода в стан "сине-гранатовых".
Интересно, что "Барселона" фактически единственный клуб, ради которого Бастони рассматривает уход из "Интера". Итальянец намерен обсудить ситуацию с руководством миланцев и попытаться убедить их отпустить его в Ла Лигу.
Финансовая сторона сделки
Сейчас защитник зарабатывает около 5,5 миллиона евро в год, и "Интер" готов предложить ему новый контракт с увеличением оклада до 7 миллионов. В то же время "Барселона" предлагает свои условия, которые, по данным источников, могут быть более привлекательными в долгосрочной перспективе.
Серьёзные разногласия сохраняются и по сумме трансфера. Итальянский клуб оценивает своего игрока в 70–80 миллионов евро, тогда как каталонцы рассчитывают уложиться в диапазон 55–60 миллионов. Сам Бастони надеется, что стороны смогут найти компромисс.
Сейчас всё зависит от окончательного решения внутри "Барселоны". Спортивный директор Деку должен получить одобрение главного тренера Ханса-Дитера Флика, после чего переговоры могут перейти в финальную стадию.
Отметим, что контракт защитника с "Интером" действует до 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 70 миллионов евро.
За время выступлений в Милане он стал ключевой фигурой обороны, проведя почти 300 матчей и отметившись 8 голами и 30 результативными передачами. В текущем сезоне он также стабилен: 2 гола и 6 ассистов в 37 играх.
Ранее стало известно, что спортивный директор "Барселоны" Деку готов продать нескольких игроков, чтобы освободить место и бюджет для двух топ-трансферов.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама