"Милан" "слил" Левандовски и выбрал другого бомбардира

В "Милане" пересматривают трансферные планы на позицию нападающего и, похоже, ставка на Роберта Левандовски потеряла свою актуальность, передают Vesti.kz.

Как сообщает Marca со ссылкой La Gazzetta dello Sport, "россонери" отказались от идеи подписания польского форварда из-за высокой стоимости сделки. По той же причине из списка кандидатов выпали Серу Гирасси из "Боруссии" и Душан Влахович из "Ювентуса".

Теперь в "Милане" сделали акцент на более доступном варианте – Александере Сёрлоте из мадридского "Атлетико".

Норвежский нападающий рассматривается как реальный вариант усиления атаки. В Милане уже давно ищут "девятку", способную помочь команде вернуться на уровень Лиги чемпионов, и Сёрлот выглядит подходящим кандидатом.

Сколько "Милан" готов заплатить за форварда?

Финансовая сторона сделки напрямую зависит от результатов команды в Серии А. Если "Милан" завершит сезон в топ-4 и выйдет в Лигу чемпионов, клуб получит как минимум 70 миллионов евро от УЕФА, что позволит активнее действовать на трансферном рынке.

В Италии отмечают стабильную статистику Сёрлота – 17 голов в 48 матчах – и подчёркивают, что он не является безоговорочным игроком старта в "Атлетико". Это может сыграть на руку "Милану" в переговорах.

По данным источника, мадридский клуб оценивает форварда примерно в 40 миллионов евро с учётом бонусов. Однако сумма может снизиться до 20–25 миллионов плюс дополнительные выплаты, если игрок не проведёт яркую концовку сезона или не проявит себя на международной арене.

В "Атлетико" также не исключают изменения в атаке, поскольку главный тренер команды Диего Симеоне ищет форварда с более выраженными физическими качествами и способностью лучше бороться за мяч.

Отметим, что Александр Сёрлот хорошо известен по выступлениям в европейских клубах. В сезоне 2019/20 с "Трабзонспором" он выиграл Кубок Турции и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В разные годы форвард играл за "РБ Лейпциг", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал", а летом 2024 года перешёл в "Атлетико".

Ранее стало известно, что один из лидеров "Атлетико" может перейти в "Барселону" на фоне разногласий с главным тренером.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!