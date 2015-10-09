Лука Модрич признан лучшим футболистом года: подробности

Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич признан лучшим футболистом 2025 года в Хорватии, сообщают Vesti.kz.

Модрич получил приз от Хорватского футбольного союза (HNS). Он стал обладателем этой награды в 14-й раз в карьере и в десятый раз подряд.

Last Friday, Luka Modrić received his Croatian Football of the Year award from the Croatian FA! A huge honour and we are so proud of him 🇭🇷❤️@HNS_CFF pic.twitter.com/7eh91yzAoT — AC Milan (@acmilan) April 20, 2026

40-летний Модрич перешёл в "Милан" летом 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провёл за "россонери" 35 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Ранее полузащитник выступал за хорватские "Динамо" из Загреба, "Интер" из Запрешича, боснийский "Зриньски", английский "Тоттенхэм" и мадридский "Реал". В 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча". В составе "сливочных" Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.

В составе сборной Хорватии Модрич провел 196 матчей, что является рекордом за национальную команду. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

