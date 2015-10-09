Деку планирует расстаться с четырьмя игроками ради двух топ-новичков

Несмотря на доминирование в Ла Лиге, руководство "Барселоны" нацелено на масштабное обновление состава. Спортивный директор Деку уже формирует список трансферов, чтобы избежать повторения неудач в еврокубке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Итоги сезона и статус тренера

• Трофеи: клуб уже завоевал 16-й в истории Суперкубок Испании, обыграв в финале "Реал" (3:2). В Ла Лиге "сине-гранатовые" уверенно лидируют с отрывом в 9 очков за семь туров до конца.

• Еврокубки: сезон омрачён вылетом из Лиги чемпионов в 1/4 финала после поражения от мадридского "Атлетико" по сумме двух встреч (2:3).

• Ханси Флик: немецкий специалист близок к продлению контракта до 2028 года. Ожидается, что официально об этом объявят сразу после математического оформления титула чемпионов Испании.

Трансферные планы: кто на выход?

Деку планирует "разгрузить" зарплатную ведомость и заработать на продаже ключевых активов:

• Маркус Рэшфорд: англичанин, выступающий в аренде из МЮ, скорее всего, покинет клуб. "Барса" не готова платить 30 миллионов евро за выкуп, учитывая нестабильную форму игрока в 2026 году.

• Рональд Араухо: защитник остаётся в списке потенциальных продаж для балансировки бюджета.

• Роберт Левандовски: по данным СМИ, клуб рассматривает вариант расставания с "девяткой" для освобождения места под нового звёздного форварда.

• Марк Касадо: 22-летний полузащитник может быть продан примерно за 30 миллионов евро, чтобы пополнить казну клуба.

Приоритетные цели

1. Алессандро Бастони: защитник "Интера" — главная цель для укрепления обороны. Ожидается, что сделка может составить около 60-80 миллионов евро.

2. Хулиан Альварес: нападающий "Атлетико" рассматривается как идеальная замена Левандовски, хотя переговоры обещают быть сложными.

3. Жоау Канселу: клуб намерен окончательно выкупить португальца у "Аль-Хиляля", воспользовавшись его желанием остаться в Каталонии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!