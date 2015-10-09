Испания
Сегодня 13:10
 

Деку планирует расстаться с четырьмя игроками ради двух топ-новичков

Жоан Лапорта и Деку. Фото: ©ФК "Барселона"

Несмотря на доминирование в Ла Лиге, руководство "Барселоны" нацелено на масштабное обновление состава. Спортивный директор Деку уже формирует список трансферов, чтобы избежать повторения неудач в еврокубке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Итоги сезона и статус тренера

• Трофеи: клуб уже завоевал 16-й в истории Суперкубок Испании, обыграв в финале "Реал" (3:2). В Ла Лиге "сине-гранатовые" уверенно лидируют с отрывом в 9 очков за семь туров до конца.

• Еврокубки: сезон омрачён вылетом из Лиги чемпионов в 1/4 финала после поражения от мадридского "Атлетико" по сумме двух встреч (2:3).

• Ханси Флик: немецкий специалист близок к продлению контракта до 2028 года. Ожидается, что официально об этом объявят сразу после математического оформления титула чемпионов Испании.

Трансферные планы: кто на выход?

Деку планирует "разгрузить" зарплатную ведомость и заработать на продаже ключевых активов:

• Маркус Рэшфорд: англичанин, выступающий в аренде из МЮ, скорее всего, покинет клуб. "Барса" не готова платить 30 миллионов евро за выкуп, учитывая нестабильную форму игрока в 2026 году.

• Рональд Араухо: защитник остаётся в списке потенциальных продаж для балансировки бюджета.

• Роберт Левандовски: по данным СМИ, клуб рассматривает вариант расставания с "девяткой" для освобождения места под нового звёздного форварда.

• Марк Касадо: 22-летний полузащитник может быть продан примерно за 30 миллионов евро, чтобы пополнить казну клуба.

Приоритетные цели

1. Алессандро Бастони: защитник "Интера" — главная цель для укрепления обороны. Ожидается, что сделка может составить около 60-80 миллионов евро.

2. Хулиан Альварес: нападающий "Атлетико" рассматривается как идеальная замена Левандовски, хотя переговоры обещают быть сложными.

3. Жоау Канселу: клуб намерен окончательно выкупить португальца у "Аль-Хиляля", воспользовавшись его желанием остаться в Каталонии.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

