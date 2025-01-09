Каталонская "Барселона" добилась непростой победы на выезде над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании, передает Vesti.kz.

Судьбу матча решили голы Гави и Ламина Ямаля. При этом второй после точного удара повторил празднование французского форварда мадридского "Реала" - Киллиана Мбаппе.

Напомним, что 17-летний футболист впервые вышел на поле после травмы, полученной в середине прошлого месяца. На 52-й минуте вундеркинд поразил ворота соперников, установив на табло итоговый счет, а на 63-й был заменен.

В "Барсе" сообщили, что хотели поберечь своего лидера.