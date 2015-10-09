Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:25
 

Ямаль оказался в центре конфликта в раздевалке "Барселоны"

  Комментарии

Ямаль оказался в центре конфликта в раздевалке "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Ламин Ямаль, молодой талант "Барселоны", оказался в сложной ситуации внутри команды, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, его жизнь вне поля и спорные привычки вызывают недовольство среди игроков, особенно ветеранов. Круг друзей Ламина сократился практически до Алехандро Бальде и нескольких доверенных партнёров.

Роберт Левандовски оказался среди главных критиков Ламина. Напряжённые отношения также сложились с Маркусом Рэшфордом: Ламин хотел видеть на позиции британца своего друга Нико Уильямса из "Атлетика", что привело к конфликту интересов в атакующей линии.

Проблемы вне поля и влияние на игру

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик выражает недовольство образом жизни игрока вне футбола, считая, что это сказывается на его профессионализме и отдаче на поле. Эти факторы ограничивают доверие тренера в ключевых моментах матчей, вынуждая искать альтернативы в атакующей линии.

Игровой уровень Ламина также пострадал из-за недавно перенесённой травмы в области паха. Несмотря на талант, его вклад в сезоне был ограничен физическими проблемами и напряжённой атмосферой в раздевалке. Это замедлило его прогресс и поставило под вопрос статус "ключевого" игрока.

Решение только в руках Ламина

Ламин Ямаль должен найти баланс и поддержку, чтобы восстановить своё влияние и улучшить интеграцию в команду. От него зависит, сможет ли он вернуть себе ключевую роль в атаке "Барселоны".

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за каталонцев 12 матчей, забив 6 голов и отдав 8 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

