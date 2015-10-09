Ламин Ямаль, молодой талант "Барселоны", оказался в сложной ситуации внутри команды, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, его жизнь вне поля и спорные привычки вызывают недовольство среди игроков, особенно ветеранов. Круг друзей Ламина сократился практически до Алехандро Бальде и нескольких доверенных партнёров.

Роберт Левандовски оказался среди главных критиков Ламина. Напряжённые отношения также сложились с Маркусом Рэшфордом: Ламин хотел видеть на позиции британца своего друга Нико Уильямса из "Атлетика", что привело к конфликту интересов в атакующей линии.

Проблемы вне поля и влияние на игру

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик выражает недовольство образом жизни игрока вне футбола, считая, что это сказывается на его профессионализме и отдаче на поле. Эти факторы ограничивают доверие тренера в ключевых моментах матчей, вынуждая искать альтернативы в атакующей линии.

Игровой уровень Ламина также пострадал из-за недавно перенесённой травмы в области паха. Несмотря на талант, его вклад в сезоне был ограничен физическими проблемами и напряжённой атмосферой в раздевалке. Это замедлило его прогресс и поставило под вопрос статус "ключевого" игрока.

Решение только в руках Ламина

Ламин Ямаль должен найти баланс и поддержку, чтобы восстановить своё влияние и улучшить интеграцию в команду. От него зависит, сможет ли он вернуть себе ключевую роль в атаке "Барселоны".

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за каталонцев 12 матчей, забив 6 голов и отдав 8 результативных передач.