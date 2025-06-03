17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль подшутил над новичком мадридского "Реала" Дином Хейсеном, передают Vesti.kz.
Оба футболиста были вызваны в сборную Испании, которая опубликовал в соцсетях совместную фотографию игроков.
Ямаль оставил запись в комментариях под фото: "Моя новая игрушка", на что Хейсен парировал: "Мой сын".
20-летний Хесен перешел в "Реал" в мае из английского "Борнмута". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
Ламин Ямаль - воспитанник "Барселоны". В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в Ла Лиге, забив девять голов и сделав 13 результативных передач, и помог "сине-гранатовых" выиграть чемпионство.
Сборная Испании 5 июня сыграет против Франции в полуфинале Лиги наций.
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