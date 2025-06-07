Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о претендентах на главный индивидуальный трофей в мировом футболе - "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz со ссылкой на managingbarca.

В его шорт-листе - звезды испанского первенства, которые выдали впечатляющий сезон.

- Это сложно, но выбор должен быть между Ламином (Ямалем) и Винисиусом.

- Почему Винисиус?

- Он не показал суперсезона, но нельзя забывать, что в его начале он был очень хорош. "Золотой мяч" вручается за весь сезон, и у него еще есть несколько международных матчей и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании, - приводит слова Тебаса Marca.

Винисиус Жуниор стал лидером атак мадридского "Реала", проведя 52 матча во всех турнирах. На его счету - 21 гол и 18 результативных передач. Бразилец не только забивал сам, но и регулярно выводил партнеров на ударные позиции.

А вот юный вундеркинд Ламин Ямаль и вовсе провел 55 встреч, оформив 18 голов и 25 ассистов. Каталонский талант уже сейчас задает новый уровень для игроков своего возраста.

Отметим, действующим обладателем "Золотого мяча" является испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.



