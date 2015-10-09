Ямаль и Мбаппе поборются за приз в Испании

В испанской Ла Лиге объявили список претендентов на звание лучшего игрока августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщает пресс-служба чемпионата Испании, в число номинантов вошли пять футболистов: Килиан Мбаппе ("Реал"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Николя Пепе ("Вильярреал") и Пере Милья ("Эспаньол").
После трёх туров лидером таблицы идёт мадридский "Реал", набравший девять очков. "Атлетик" Бильбао с тем же количеством баллов занимает вторую строчку, а "Вильярреал" и "Барселона", имея по семь очков, расположились на третьем и четвёртом местах соответственно.
👀 Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de agosto en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) September 3, 2025
🌟 @Nicolaspepe1919
🌟 @KMbappe
🌟 Lamine Yamal
🌟 @willliamsssnico
🌟 @PereMilla7#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces
