Ямаль и Мбаппе поборются за приз в Испании

В испанской Ла Лиге объявили список претендентов на звание лучшего игрока августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Испании, в число номинантов вошли пять футболистов: Килиан Мбаппе ("Реал"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Николя Пепе ("Вильярреал") и Пере Милья ("Эспаньол").

После трёх туров лидером таблицы идёт мадридский "Реал", набравший девять очков. "Атлетик" Бильбао с тем же количеством баллов занимает вторую строчку, а "Вильярреал" и "Барселона", имея по семь очков, расположились на третьем и четвёртом местах соответственно.