Стали известны подробности серьёзного разлада между защитником "Реала" Раулем Асенсио и главным тренером Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

По данным Marca, конфликт начался после матча с "Манчестер Сити", когда футболист в резкой форме высказал тренеру недовольство своим местом на скамейке запасных.

Ситуация обострилась перед игрой с "Эльче": Асенсио в последний момент отказался выходить на поле, сославшись на "мышечный дискомфорт". Это привело тренера в ярость, так как ему пришлось экстренно задействовать Антонио Рюдигера, который должен был отдыхать. В наказание Арбелоа отстранил защитника от матчей против "Сити" и "Атлетико", выставив ультиматум: публичное извинение перед всей командой.

Асенсио долгое время хранил молчание на общих собраниях, из-за чего его изоляция затянулась. Лишь после паузы на игры сборных футболист признал вину и извинился перед коллективом за своё поведение и внезапный отказ играть. Несмотря на возвращение в заявку на матчи с "Мальоркой" и "Баварией", защитник пока остаётся на скамейке — Арбелоа даёт понять, что доверие игроку ещё предстоит вернуть.

Асенсио — воспитанник "Реала". В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.



