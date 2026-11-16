Полузащитник "Барселоны" и вице-капитан сборной Испании Дани Ольмо восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе каталонской "Барселоны" перед ближайшим матчем Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Ольмо готовится к игре с "Вильярреалом"

По информации Diario SPORT, в понедельник 28-летний испанец возобновил занятия вместе с партнёрами по команде.

Ожидается, что футболист будет полностью готов к предстоящей встрече с "Вильярреалом" в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Дани Ольмо Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

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В нынешнем сезоне Ольмо провёл 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Матч между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится 22 ноября. После 12 туров каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 33 очка. "Вильярреал" с 15 баллами располагается на восьмой строчке..

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