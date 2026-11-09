26-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор минувшим летом продлил контракт с мадридским клубом, отказавшись от перехода в лондонский "Арсенал", передают Vesti.kz.

Однако неубедительный старт сезона-2026/27 и успешная игра летнего новичка Яна Диоманде во время дисквалификации бразильца вновь породили слухи о возможном уходе игрока в 2027 году.

По информации Football Transfers, "Арсенал" под руководством Микеля Артеты продолжает следить за ситуацией вокруг футболиста. При этом новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью признался, что "обожает" Винисиуса.

Аналитическая платформа SciSports с помощью инструмента Club Fit определила, что уход из "Реала" был бы ошибкой для бразильца. В рейтинге подходящих команд "Арсенал" занимает второе место с оценкой 76 баллов, опережая "Баварию" (72), "Челси" и "Манчестер Сити" (по 70). Однако показатель мадридского клуба значительно выше = 94 балла.

SciSports по-прежнему считает Винисиуса лучшим левым вингером "Реала" и называет продолжение карьеры в Мадриде наиболее подходящим для него вариантом.

Винисиус стал игроком "Реала" в 2018 году, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три результативные передачи.