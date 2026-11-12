Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Лондонский "Арсенал" продолжает проявлять интерес к вингеру мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору, рассчитывая заполучить звёздного игрока следующим летом, передают Vesti.kz.

"Арсенал" контактирует с окружением Винисиуса

По информации The Touchline, руководство английского клуба поддерживает тесную связь с агентом футболиста. Сам Винисиус уже знает о планах "канониров", однако его главным приоритетом по-прежнему остаётся продолжение карьеры в Мадриде.

При этом бразилец может пересмотреть своё решение следующим летом, если не будет получать стабильную игровую практику и потеряет место в основном составе "Реала".

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Жозе Моуринью рассматривает вариант с использованием Винисиуса в качестве игрока ротации.

Статистика Винисиуса в "Реале"

26-летний бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года, когда перешёл из "Палмейраса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца июня 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.

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