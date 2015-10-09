Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Винисиус Жуниор грозит уходом из "Реала": названа причина

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор озвучил клубу своё мнение относительно будущего, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, в конце прошлого месяца бразилец в разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом заявил о нежелании продлевать контракт, пока его отношения с Хаби Алонсо остаются напряжёнными.

Разговор состоялся после эль-класико, когда Винисиус ярко выразил недовольство своей заменой. Тогда форвард сообщил руководству клуба, что при таких отношениях с тренером продление контракта не кажется ему разумным решением.

Ранее переговоры между "Реалом" и Винисиусом Жуниором зашли в тупик из-за разногласий по финансовой части соглашения.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

