Винисиус Жуниор грозит уходом из "Реала": названа причина

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор озвучил клубу своё мнение относительно будущего, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, в конце прошлого месяца бразилец в разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом заявил о нежелании продлевать контракт, пока его отношения с Хаби Алонсо остаются напряжёнными.

Разговор состоялся после эль-класико, когда Винисиус ярко выразил недовольство своей заменой. Тогда форвард сообщил руководству клуба, что при таких отношениях с тренером продление контракта не кажется ему разумным решением.

Ранее переговоры между "Реалом" и Винисиусом Жуниором зашли в тупик из-за разногласий по финансовой части соглашения.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца сезона 2026/2027.