"Видит то, чего не видят другие": в "Барсе" сравнили Ямаля с Месси и Роналдиньо

Спортивный директор "Барселоны" Деку вновь высказался о вингере Ламине Ямале, который считается одним из главных талантов клуба, сообщают Vesti.kz.

На этот раз у него поинтересовались, можно ли сравнивать молодого футболиста с легендами клуба - Лионелем Месси и Роналдиньо.

"Гении похожи тем, что они видят то, чего не видят другие. У Ламина это есть. Он доминирует в футболе по-своему. А когда дело доходит до личной жизни, то у каждого игрока свой мир", - сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Сейчас игроки "Барселоны" находятся в отпуске. Клуб не принимает участие в Клубном чемпионате мира. Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством Ханса-Дитера Флика оформила требл, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.



