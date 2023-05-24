Ветеран "Барселоны" решил уйти из клуба

Защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение уйти из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 340летний испанец решил покинуть "сине-гранатовых" в конце этого сезона несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Ожидается, что Альба объявит об уходе из "Барселоны" сегодня, 24 мая.

В воскресенье (28 мая) на матче с "Мальоркой" он, как и Серхио Бускетс, попрощается с болельщиками на "Камп Ноу".

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей, забив два гола и отдав шесть ассистов.



С каталонским клубом он шесть раз выиграл Ла Лигу, пять раз взял Кубок Испании, четыре раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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