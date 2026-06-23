Жозе Моуринью активно включился в работу после возвращения в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Португальский специалист, который в июне вновь возглавил "Королевский клуб" после переизбрания Флорентино Переса президентом клуба, уже начал изучать внутренние резервы команды.

Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон, одним из первых шагов Моуринью стал детальный анализ работы клубной академии. Тренер запросил различные отчёты о молодых футболистах и системе подготовки, чтобы получить максимально полное представление о ближайшем резерве "сливочных".

Параллельно "Реал" продолжает укреплять состав. Этим летом клуб уже оформил переходы Марка Кукурельи из "Челси", Ибраимы Конате из "Ливерпуля" и Бернарду Силвы из "Манчестер Сити".