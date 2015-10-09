Вернется? Флик сообщил важные новости по Ямалю

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подтвердил, что Ламин Ямаль готов вернуться на поле и примет участие в матче против "Реал Сосьедада", сообщают Vesti.kz.

"Ламин Ямаль завтра точно выйдет на поле. Вне зависимости от того, будет ли он в стартовом составе или выйдет на замену, он сыграет. Я думаю, он полностью готов, риск рецидива отсутствует", - сказал Флик на пресс-конференции.

18-летний форвард пропустил почти месяц после травмы, полученной в сентябре во время игр за сборную, и теперь снова в строю. Завтра, 28 сентября, каталонцы дома сыграют с басками в рамках седьмого тура Ла Лиги. Начало встречи - в 21:30 по казахстанскому времени.