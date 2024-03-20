В "Реале" сделали неожиданное признание о Мбаппе

Защитник "Реала" Дани Карвахаль высказался о вероятном переходе в мадридский клуб нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе, неожиданно заметив при этом, что в клубе никто ничего не говорил об этом трансфере, передают Vesti.kz.

"Клуб ничего не говорил нам о Мбаппе. Но, похоже, есть вероятность того, что Мбаппе перейдет в "Реал" летом, да... Было бы здорово видеть его здесь, он лучший игрок. Это отличная новость не только для "Реала", но и для всей Ла Лиги", - приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, "Реал" хотел подписать Мбаппе в прошлом году, но тогда сделка сорвалась. Теперь игрок может перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, поскольку 30 июня у него истекает контракт с парижанами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 24 гола и стал автором 5 результативных передач.