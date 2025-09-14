Два ключевых игрока "Реала" — немецкий защитник Антонио Рюдигер и бельгийский голкипер Тибо Куртуа — испортили отношения после инцидента, который вызвал напряжённость в раздевалке, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, Рюдигер узнал, что Куртуа не чувствует себя уверенно, играя с ним в cоставе. Этот комментарий дошёл до Антонио и вызвал у него недовольство.

Раздевалка пытается сгладить конфликт: часть игроков принимает чью-то сторону, другие стараются предотвратить эскалацию. Отношения Куртуа и Рюдигера были ключевыми для стабильной обороны, поэтому задача главного тренера Хаби Алонсо — сохранить единство линии защиты без влияния личных разногласий на команду.





Последствия для тренировочного процесса и матчей

Конфликт уже сказался на тренировках. Рюдигер демонстрирует признаки неуверенности, что вызывает беспокойство у тренерского штаба. Куртуа настаивает на максимальной надёжности в обороне и дал понять, что некоторые тактические решения Рюдигера вызывают у него сомнения.

Несогласованность между игроками может привести к ошибкам в матчах, что особенно критично в сезоне, где оборона играет ключевую роль для борьбы за титулы.





Новый вызов для тренера

"Реал" и Хаби Алонсо работают над восстановлением гармонии в команде. Игрокам советуют сохранять спокойствие и конструктивно выражать критику, чтобы не допустить серьёзного конфликта. Любая неразбериха в отношениях между игроками может напрямую отразиться на результатах "Реала" в решающих играх.