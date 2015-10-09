Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:19
 

В "Реале" оценили обидчика "Кайрата"

  Комментарии

В "Реале" оценили обидчика "Кайрата" ©Depositphotos.com

Альваро Арбелоа настраивает мадридский "Реал" на выездное противостояние с "Валенсией" в рамках Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В преддверии встречи наставник "сливочных" пообщался с прессой и отдельно остановился на игре атакующего хавбека Браима Диаса.

"У Браима есть качества для игры по центру, для игры между линиями, для комбинационной игры. Это парень с большим талантом. Всё зависит от того, что требует конкретный матч. Диас может быть полезен на разных позициях и в разных игровых ситуациях на поле", - сказал Арбелоа журналистам.

На данный момент "Реал" занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги. Команда Альваро Арбелоа уступает лидирующей "Барселоне" всего одно очко.

В текущем сезоне марокканец провел 14 матчей в Ла Лиге и семь в Лиге чемпионов. На его счету лишь один гол в этом сезоне. Он был забит в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
9 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

