В "Реале" определились с судьбой игрока за 30 миллионов

Бразильский полузащитник Рейниер Жезус вернется в мадридский "Реал" по завершении аренды в "Гранаде". Контракт игрока со "сливочными" действует до лета 2026 года, но, по информации DefensaCentral, в клубе уже рассматривают возможности его дальнейшего трудоустройства, передают Vesti.kz.

За Рейниера в 2020 году "Реал" заплатил "Фламенго" 30 миллионов евро, однако футболист не смог закрепиться ни в одной из команд, куда отправлялся в аренду. Он выступал за дортмундскую "Боруссию", "Жирону", "Фрозиноне" и "Гранаду", но нигде не стал игроком основного состава и получал ограниченное игровое время.

В клубе признают, что игрок не смог реализовать ожидания, и рассматривают варианты его дальнейшего трудоустройства - как трансфер, так и новую аренду. Возможность полноценного возвращения в основной состав не рассматривается, учитывая высокую конкуренцию в линии атаки.

Сам Рейниер, которому сейчас 23 года, пока не принял окончательное решение о своем будущем. Журналист Okdiario Бен Фернандес сообщил, что летом возможны изменения в карьере игрока, но пока ситуация остается неопределенной.

"Реал" намерен уважать решение футболиста, но уже дал понять, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.