Директор по институциональным отношениям "Реала" Эмилио Бутрагеньо сравнил нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора с легендарным бразильским форвардом Пеле, сообщают Vesti.kz.

Винисиус оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (5:2).

"Что касается третьего гола, я осмелюсь кое-что сказать, он напомнил мне о Пеле. Как Винисиус входил в штрафную и как бил… Как разобрался в этом моменте. Это гол, который прославляет футбол. Зрители приезжают на "Сантьяго Бернабеу", чтобы увидеть такие голы", - приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчтитан до лета 2027 года.

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