В чемпионате Испании состоялась тренерская отставка

"Вильярреал" объявил о том, что Хосе Рохо Мартин, известный как Пачета более не является главным тренером команды, передают Vesti.kz.

"Клуб благодарит его и весь тренерский штаб за работу, преданность делу, профессионализм, самоотдачу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении клуба.

Директор "Вильярреала" Мигель Анхель Тена будет временно исполнять обязанности главного тренера.

"Вильярреал" идет на 13-м месте в таблице Ла Лиги, набрав 12 очков после 12 туров. Следующую игру "желтая субмарина" проведет на выезде с мадридским "Атлетико" 12 ноября.

Пачета возглавлял "Вильярреал" с 9 сентября 2023 года, сменив на посту главного тренера другого испанца Кике Сетьена.