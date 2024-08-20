В чемпионате Испании случилось историческое событие

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©instagram.com/RealValladolid

В понедельник, 19 августа, прошли заключительные матчи первого тура испанского чемпионата, передает Vesti.kz.

"Вальядолид" принимал дома "Эспаньол" и одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Рауль Моро.

Как оказалось, так удачно "Вальядолид" не начинал сезон в Ла Лиге с 1989 года, когда в первом матче команда сумела обыграть "Барселону", забив тогда два безответных мяча.

В следующем туре "Вальядолиду" предстоит выступить на "Сантьяго Бернабеу" против действующего чемпиона страны, мадридского "Реала". Это случится 25 августа.

Метки:
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