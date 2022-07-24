Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался относительно возможности возвращения в клуб Лионеля Месси, который сейчас выступает во французском "Пари Сен-Жермене".

"Я думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с "Барселоной" еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы обязаны сделать ее более красивой, чем она была. Как президент "Барселоны" я чувствую себя в долгу перед Месси", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

ПСЖ принял решение по Месси

Напомним, Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешел в ПСЖ.

В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов. Месси - рекордсмен по количеству "Золотых мячей", у него их семь.

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