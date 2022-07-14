ПСЖ принял решение по Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года, но руководство парижан уже сообщило представителям футболиста, что хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон - до 2024 года, информирует Marca.

Отмечается, что Месси примет решение о своем будущем в ПСЖ после чемпионата мира-2022 в Катаре. Аргентинец хочет оценить свое психологическое и физическое состояние в тот момент.

Официальное предложение по новому контракту ПСЖ еще не направил Месси, но желание клуба очевидно. Решение парижан основано на спортивных причинах - в клубе считают, что после первого сезона адаптации Месси сможет вновь показать яркую игру, которую он демонстрировал в "Барселоне".

Кроме того, на решение ПСЖ повлияли финансовые показатели клуба после перехода Месси. Доход клуба в прошлом году - 700 миллионов евро, ПСЖ никогда столько не зарабатывал. После перехода Месси клуб заключил десять новых спонсорских контрактов, а их средняя сумма возросла. Также значительно вырос спрос на футболки ПСЖ - источники в клубе сообщили, что 60 процентов проданных в прошлом сезоне футболок были с фамилией Месси.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забил 11 голов и отдал 14 передач в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



