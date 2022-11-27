В "Барселоне" сообщили о переговорах с 16-летним талантом

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о переговорах с 16-летним нападающим "Палмейраса" Эндриком, которого считают самым талантливым футболистом в Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы разговаривали с его отцом, а также с самим игроком. Я объяснил проект, который у нас есть в "Барселоне". Нам нужен такой талант, как он, способный изменить ситуацию на поле. Он целеустремленный игрок, у него есть дриблинг. Он игрок будущего", - приводит слова Хави AS.

Также на игрока претендует мадридский "Реал". Отец футболиста должен провести переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

При этом Эндрик и "Палмейрас" ранее договорились, что он перейдет в другую команду только тогда, когда ему исполнится 18 лет.

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