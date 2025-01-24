Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал слухи о будущем нападающего "Аль-Хиляля" Неймара, сообщают Vesti.kz.

32-летний бразилец, по сообщениям, рассматривает возможность возвращения в родной "Сантос", где началась его звездная карьера. На вопрос журналистов о том, могла ли "Барселона" вернуть Неймара в Каталонию, Деку поделился своими мыслями, оставив простор для интерпретаций.

"Разговоры о возвращении Неймара в "Барселону" всегда были надуманными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой игрок.

Неймар - один из сильнейших футболистов в мире, когда находится в форме. Ему были бы рады в любом клубе. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернется в Бразилию. Самое главное - ему нужно снова играть в футбол. Это принесет радость и ему, и другим.

Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив", - передает Barca Universal слова Деку.