Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Войцеха Щенсны, сообщают Vesti.kz.

По его словам, стороны близки к соглашению - новое трудовое соглашение будет рассчитано до 2027 года, и сейчас оформляются необходимые документы.

"Войцех Щенсны подпишет новый контракт и останется с нами в следующем сезоне", - цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

Щенсны пополнил состав каталонцев в октябре прошлого года и провел за команду 30 матчей, в которых пропустил 36 мячей и 14 раз отыграл "на ноль". По итогам сезона-2024/25 "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги.