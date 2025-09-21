Испания
В "Барселоне" появилась новая проблема для Флика

Ханси Флик. Фото: ФК "Барселона"©

Раздевалка "Барселоны" переживает непростые времена после матча Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Звёздный новичок клуба Маркус Рэшфорд оформил дубль в игре против "Ньюкасла" (2:1) и стал главным героем встречи. Однако, по информации Don Balon, вместо всеобщего восторга его успех вызвал ревность и напряжение в команде, особенно у полузащитника Дани Ольмо.

Ольмо воспринял яркое выступление англичанина как угрозу своей роли в схеме главного тренера Ханси Флика. Игрок практически перестал общаться с Рэшфордом и демонстрирует недовольство как на поле, так и за его пределами.

Некоторые партнёры пытаются сгладить ситуацию, понимая важность командной атмосферы. Однако тренерскому штабу придётся внимательно управлять этим конфликтом, чтобы разногласия между игроками не повлияли на "Барсу" в ходе нового сезона.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, 1 октября, "Ньюкасл" сыграет на выезде против "Юниона", а "Барселона" примет на своём поле "Пари Сен-Жермен".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

