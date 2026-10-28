Испания
Вчера 14:55

В Барселоне объявили об увольнении главного тренера

©ФК "Эспаньол"

Каталонский "Эспаньол" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Маноло Гонсалеса, сообщают Vesti.kz.

Специалист был отправлен в отставку после поражения в первом раунде Кубка Испании от клуба "Сестао", играющего в четвертой лиге. "Эспаньол" уступил в овертайме со счетом 3:4.

"Эспаньол" от имени своего президента Алана Пейса и совета директоров выражает благодарность Маноло Гонсалесу за работу и усилия, проявленные с момента его прихода на тренерский пост в основной команде. Клуб особенно ценит профессионализм и преданность делу, с которыми он работал в этот период, а также самоотверженность, с которой он справлялся со спортивными задачами. Также клуб пользуется случаем, чтобы пожелать Маноло Гонсалесу удачи и успехов на будущих этапах его профессиональной карьеры и личной жизни", — гласит заявление клуба.

47-летний Гонсалес работал главным тренером "Эспаньола" с 2024 года, ранее он возглавлял вторую команду клуба.

В текущем сезоне "Эспаньол" занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей. Следующий матч команда из Барселоны проведет на выезде с "Вильярреалом" 29 октября.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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