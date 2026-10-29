Испания
Вчера 11:33

В Барселоне объявили о назначении нового главного тренера

©ФК "Эспаньол"

Каталонский "Эспаньол" на своём официальном сайте объявил назначении Эдера Сарабии на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Однако Сарабия не сможет дебютировать в качестве главного тренера в матче 11-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (30 октября). В этой игре команду возглавит временный тренер Серхио Гарсия. Эдер Сарабия приступит к своим обязанностям со следующего тура против "Депортиво". Его официальная презентация состоится во вторник, 3 ноября.

"Футбольный клуб "Эспаньол" достиг соглашения с Эдером Сарабией о его назначении на пост главного тренера первой команды. Новый наставник бело-синих подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2028 года.

Эдер Сарабия начал свою тренерскую карьеру в молодежной системе клуба "Данок Бат", после чего перешел в структуру "Вильярреала". Впоследствии он начал работать в профессиональном футболе в качестве ассистента Кике Сетьена в таких клубах, как "Лас-Пальмас", "Бетис" и "Барселона", а затем продолжил карьеру уже в роли главного тренера – в "Андорре" и "Эльче". Добро пожаловать, Эдер!", - говорится в сообщении клуба.

Последним клубом специалиста был "Эльче", который он покинул в мае 2026 года. В прошлом сезоне Сарабия помог "Эльче" сохранить место в Ла Лиге.

Ранее "Эспаньол" уволил Маноло Гонсалеса, который возглавлял клуб с 2024 года. Наставник был отправлен в отставку после поражения в первом раунде Кубка Испании от клуба "Сестао", играющего в четвертой лиге.

В текущем сезоне "Эспаньол" занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей. Следующий матч команда из Барселоны проведет на выезде с "Вильярреалом" 30 октября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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