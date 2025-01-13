Нападающий мадридского "Реала" и главный претендент на "Золотой мяч" - Винисиус Жуниор, похоже, перестал скрывать свою личную жизнь. Внимательные поклонники уверены: футболист встречается с популярной бразильской моделью и инфлюенсером Марией Мазалли, за которой в Instagram следит почти миллион подписчиков, передают Vesti.kz.

Слухи о романе пары стали обсуждать после того, как в соцсети X появился пост, который быстро набрал популярность. В публикации приводились доказательства их отношений: совместное селфи Марии и Винисиуса, кольцо на безымянном пальце девушки, а также романтические комментарии и лайки от футболиста.

Более того, поклонники заметили, что Винисиус и Мария часто оказываются в одних и тех же городах.

Так, в конце прошлого года пара отдыхала в Дубае, где нападающий "Реала" получил престижную награду Globe Soccer Awards как лучший футболист мира.

Очевидцы также утверждают, что Мария неоднократно бывала в доме Винисиуса в Мадриде, а ее частое присутствие в испанской столице лишь подогревает слухи. В мадридских кругах говорят, что об их отношениях знают многие.

По слухам, отношения Мазалли с Винисиусом начались еще в 2019 году. История знакомства пары вполне привычна: все началось с взаимных лайков и общения в соцсетях.

Интересный факт - Мария на пять лет старше своего возлюбленного.



При этом ранее Винисиусу приписывали роман с испанской инфлюенсеркой Софи Родригес. Девушка часто поддерживала его на трибунах "Сантьяго Бернабеу" в футболке с именем игрока. Однако вскоре их потенциальные "отношения" закончились.

Софи открыто заявила о своей бисексуальности и была замечена в компании актрисы и певицы Люсии де ла Пуэрто.



