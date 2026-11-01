Мадридский "Реал" рассматривает 24-летнего голкипера английского "Брайтона" Барта Вербрюггена в качестве потенциального преемника Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

"Реал" присматривается к Вербрюггену

Нидерландский вратарь привлёк внимание мадридцев своими выступлениями в английской премьер-лиге. В сезоне-2026/27 он провёл девять матчей, шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности, а процент отражённых ударов составил около 79.

Особенно выделяется его игра против "Манчестер Сити" 31 октября, когда Вербрюгген помог "Брайтону" победить со счётом 1:0.

Контракт голкипера действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в 40 миллионов евро.





Что будет с Куртуа и Луниным?

34-летний Куртуа остаётся основным вратарём "Реала". Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года, однако переговоры о продлении контракта до июня 2028-го находятся на продвинутой стадии.

При этом бельгиец ранее заявил о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

Украинский голкипер Андрей Лунин связан с "Реалом" контрактом до 2030 года, но это не гарантирует ему статус будущего первого номера.

Пока мадридцы лишь следят за развитием Вербрюггена. Конкретного предложения "Брайтону" клуб не делал, а возможный трансфер рассматривается в долгосрочной перспективе.